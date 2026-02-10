آري أحمد يعلن عن عودة ضخ المياه للمنازل بعد توقف اضطراري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن البدء بإعادة ضخ مياه الشرب للمواطنين تدريجياً، بعد توقف مؤقت ناتج عن موجة الأمطار الأخيرة التي تسببت بارتفاع مستويات "العكورة" في مصادر المياه.

وقال المدير العام للمياه والصرف الصحي، آري أحمد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن موجة الأمطار التي اجتاحت الإقليم خلال الأيام الماضية أدت إلى زيادة كبيرة في نسبة العكورة في مياه الزاب الكبير، ما تسبب في إيقاف ضخ المياه الصالحة للشرب عن المنازل.

وأوضح أحمد أن مستويات العكورة في مشاريع مياه (إفراز 1، 2، 3) والمشروع الطارئ وصلت إلى 7000 وحدة قياس، وهو ما أدى إلى توقفها الفوري.

مؤكداً أن "الوضع بدأ يتجه نحو الاستقرار، ومن المقرر أن تصل المياه إلى منازل المواطنين بالكامل بحلول ليلة الغد".

وأشار المدير العام إلى وجود خطط مستقبلية لتسريع عمليات تصفية المياه وتطوير التقنيات المستخدمة.

لافتاً إلى أن الكوادر الفنية قادرة حالياً على إنتاج المياه الصالحة للشرب بمستوى لا تتجاوز نسبة العكورة 2000 وحدة.

يُذكر أن مشاريع مياه "إفراز" الثلاثة، بالإضافة إلى المشروع الطارئ في أربيل، توفر ما نسبته 90% من احتياجات مياه الشرب للمنازل في المحافظة.