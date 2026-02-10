جو ويلسون: الرئيس بارزاني لعب دوراً مؤثراً في استقرار المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أشاد عضو الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، بالدور الريادي والمؤثر الذي يضطلع به الرئيس مسعود بارزاني في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

معرباً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لجهود رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في هذا الإطار.

وقال ويلسون في تصريحات صحفية، إن إقليم كوردستان يمثل "نموذجاً ورمزاً للأمن والتعايش السلمي وسط محيط مضطرب"، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية للإقليم في الحفاظ على التوازنات الإقليمية.

وفيما يخص الملف السوري، شدد عضو الكونغرس على ضرورة تعزيز التعاون بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، بهدف الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

داعياً إلى خلق تنسيق شامل يجمع كافة المكونات والقوميات في سوريا.

في غضون ذلك، كشف ويلسون أن الولايات المتحدة لعبت دوراً محورياً كوسيط ومنسق لتقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة بين دمشق و"قسد".

كما أعرب ويلسون عن قلقه إزاء حالة عدم الاستقرار التي تواجهها المكونات السورية، لا سيما الكورد والدروز والعلويين.

مشدداً على ضرورة حماية حقوق هذه المكونات وضمان أمنها في ظل التحولات الراهنة التي تشهدها الساحة السورية.