زيباري ينتقد تجاهل دور البيشمركة و"قسد" في بيان التحالف الدولي بالرياض

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انتقد السياسي الكوردي البارز، هوشيار زيباري، خلو البيان الختامي لاجتماع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي عُقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، من أي إشارة للدور الميداني الذي لعبته القوات الكوردية في العراق وسوريا.

وقال زيباري في تدوينة له على منصة "إكس"، إن البيان الختامي للاجتماع، الذي شهد مشاركة "سوريا الجديدة"، جاء خالياً تماماً من الإشارة إلى الدور المحوري الذي قامت به قوات البيشمركة في العراق، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا، في دحر تنظيم داعش الإرهابي بدعم من التحالف الدولي.

وأبدى زيباري استغرابه من هذا التغافل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن وزارة الخارجية العراقية كانت حاضرة وممثلة بوكيل الوزارة في هذا الاجتماع الدولي المهم.

وكان العراق قد شارك في اجتماع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، الذي عُقد في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، يوم الاثنين الموافق 9 شباط 2026، بوفد ترأسه وكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، السفير شورش خالد سعيد.