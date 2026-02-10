أفندي: إقليم كوردستان يتفوق رقمياً على دول الجوار ونظامنا ينهي طوابير الفواتير

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس دائرة التكنولوجيا والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، هيوا أفندي، أن منصة "E-psule" تمثل نظاماً مركزياً يهدف لجمع كافة الخدمات الحكومية في نافذة واحدة، لتتحول مستقبلاً إلى "محفظة إلكترونية" متكاملة للمواطنين.

وأوضح أفندي، خلال استضافته في برنامج (باسي روژ) على شاشة كوردستان 24 اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت بتحويل فواتير الكهرباء إلى نظام إلكتروني، نظراً لما يعانيه المواطنون من طوابير طويلة لتسديد الأجور، كاشفاً أن الأيام المقبلة ستشهد إدراج معظم الخدمات الحكومية الأخرى ضمن المنصة.

وأضاف رئيس دائرة التكنولوجيا، أن المواطن يمتلك كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب عبره بتسديد مدفوعاته.

مشدداً على أن إقليم كوردستان يمتلك بنية تحتية رقمية متطورة جداً تتفوق على نظيرتها في العراق والعديد من دول الجوار.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للمشروع في الإقليم هي ذاتها التي تدير أنظمة مشابهة في المملكة الأردنية، مما يعكس رصانة النظام المعتمد.

واختتم أفندي تصريحه بالتأكيد على الرؤية المستقبلية للحكومة.

مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو نقل كافة الخدمات الحكومية إلى الهواتف المحمولة، لضمان أقصى درجات التسهيل للمواطنين.

مؤكداً أنه في حال الاستمرار بهذا النهج، سيحقق الإقليم قفزات رقمية هائلة خلال السنوات القليلة القادمة.

ودشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مشروع "إي-پسولة" (E-Psule)، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، وبمشاركة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال من الإقليم وعموم العراق.

ويُعد "إي-پسولة" منصة رقمية آمنة استحدثتها حكومة إقليم كوردستان لدفع الفواتير والوصولات إلكترونياً، وتتيح هذه المنصة إتمام عمليات الدفع بسرعة وأمان عالٍ، وهي متاحة للخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما تتميز عمليات الدفع عبر المنصة بأنها مجانية بالكامل، حيث لا تُفرض أي رسوم إضافية أو عمولات على المستخدمين.