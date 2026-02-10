عضو في الكونغرس: لم تمنح الولايات المتحدة للشرع صكاً على بياض

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أدلى عضو الكونغرس الأميركي ورئيس اللجنة الفرعية للرقابة والمساءلة، برايان ماست، اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، بتصريحات هامة خلال جلسة خاصة حول مستقبل سوريا، استعرض فيها موقف بلاده من التحولات الجارية والعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأكد ماست في كلمته أن قوات سوريا الديمقراطية هي "حليف كوردي وشريك عريق للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب"، منتقداً بشدة التحركات التي استهدفت "قسد" مؤخراً.

ووصف عملية نقل 7 آلاف مسلح من تنظيم "داعش" من سوريا إلى داخل العراق بأنها "أمر غير مقبول بتاتاً".

وحول انتقال السلطة من بشار الأسد إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح ماست أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، مشدداً على أن الشرع "لم يُمنح صكاً على بياض" من قبل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه رغم تعليق العمل بـ "قانون قيصر" نظراً لزوال مسبباته السابقة، إلا أن الالتزام الكامل بالشروط الموضوعة يظل ضرورة قصوى.

كما أعرب الكونغرسمن الأميركي عن قلق بلاده العميق إزاء أعمال العنف التي تستهدف الأقليات الدينية والقومية، مثل الكورد والدروز والعلويين، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل "خطوات في الاتجاه الخاطئ".

وفيما يخص التفاهمات بين دمشق و"قسد"، رحب ماست بالاتفاق المبرم بين أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بشأن دمج القوات.

وقال: لقد كان الكونغرس سعيداً برؤية اتفاق دمج القوات، لكننا بانتظار خطوات عملية ملموسة على الأرض، لا مجرد تصريحات جوفاء.