عزيز أحمد: منصة "E-psule" تنهي الروتين الورقي وتتيح دفع أجور الكهرباء مجاناً

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عزيز أحمد، اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، عن إطلاق رئيس الحكومة مسرور بارزاني لمنصة (E-psule) كمنظومة رسمية معتمدة للمدفوعات الإلكترونية في الإقليم.

وذكر أحمد في تدوينة له عبر منصة "إكس"، أن المواطنين وأصحاب الأعمال بات بإمكانهم الآن البدء باستخدام المنصة لتسديد أجور استهلاك الكهرباء خلال دقائق معدودة، وذلك عبر البنوك الشريكة والمحافظ الإلكترونية المعتمدة.

وأكد نائب مدير مكتب رئيس الحكومة أن هذا النظام الجديد ينهي الحاجة إلى الطوابير والتعاملات الورقية، مشدداً على أن عملية الدفع عبر المنصة تمتاز بأنها "مجانية، سهلة، وآمنة".

كما أشار إلى أن هذه المبادرة حظيت بمباركة وتأييد البنك المركزي العراقي (CBI)، معرباً عن شكره للفريق التقني والإداري الذي وقف خلف إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

جاء هذا الإعلان خلال مراسم خاصة أقيمت اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، إلى جانب حشد من المستثمرين ورجال الأعمال ومديري وممثلي القطاع المصرفي، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التحول الرقمي في التعاملات المالية بالإقليم.