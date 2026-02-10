مالية كوردستان: الحكومة الاتحادية استقطعت 36 مليار دينار من تمويل رواتب موظفي الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، بياناً تفصيلياً حول وصول تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني/يناير، مسلطةً الضوء على استقطاعات مالية وصفتها بـ "العراقيل المتعمدة" من قبل الحكومة الاتحادية.

وأوضح البيان، أنه جرى بعد ظهر اليوم إيداع مبلغ 931 ملياراً و257 مليون دينار في الحساب البنكي للوزارة لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، لتمويل رواتب الشهر الأول من العام الجاري.

وكشفت الوزارة عن نقص في التمويل المرسل، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية لم ترسل مبلغاً قدره 36 ملياراً و360 مليوناً و864 ألف دينار.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ يمثل المستحقات المتراكمة لأكثر من 8 آلاف متقاعد (عسكري ومدني) جرى إحالتهم للتقاعد العام الماضي، وتم إدراج أسمائهم في قوائم الرواتب لشهر كانون الثاني بعد استكمال كافة ملفاتهم القانونية.

وأضاف البيان: كان من المفترض أن يتسلم هؤلاء المتقاعدون مستحقاتهم المالية المتراكمة لعدة أشهر دفعة واحدة، إلا أن بغداد أرسلت راتب شهر واحد فقط (كانون الثاني) واحتجزت بقية المستحقات.

وشددت الوزارة على أن فرقها الفنية في حالة تواصل مستمر مع وزارة المالية الاتحادية لمعالجة هذا الملف وضمان صرف مستحقات المتقاعدين في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام بيانها، انتقدت وزارة مالية الإقليم بشدة سياسة الحكومة الاتحادية، معتبرة أن هذه الإجراءات "تأتي ضمن سياسة متبعة منذ سنوات لخلق العقبات أمام رواتب موظفي الإقليم بذرائع ومسوغات مختلفة".

واصفة إياها بمحاولات تضييق مستمرة تهدف للإضرار بالمعيشة اليومية للمواطنين.