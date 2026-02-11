الذهب فوق 5 آلاف دولار مع تنامي رهانات خفض الفائدة الأمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع تماسكها فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، بعدما عززت بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 0.6% بعد أن أغلق منخفضاً يوم الثلاثاء. وتوقف إنفاق المستهلكين بشكل مفاجئ في ديسمبر، ما مهّد الأجواء لتقرير الوظائف المؤجل والمرتقب لشهر يناير، والمقرر صدوره يوم الأربعاء.

وكان الذهب قد قفز إلى مستوى قياسي تجاوز 5595 دولاراً للأونصة في أواخر يناير، مدفوعاً باضطرابات جيوسياسية، وهجمات على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتحول المستثمرين بعيداً عن الأصول التقليدية مثل العملات والسندات السيادية. غير أن موجة من الشراء المضاربي المفرط دفعت الارتفاع إلى مستويات مبالغ فيها، قبل أن يهبط الذهب بنحو 13% خلال جلستين.

AFP