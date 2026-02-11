النفط يرتفع بدعم التوتر مع إيران متجاهلا قفزة المخزونات الأمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتي تركزت حول إيران، متجاوزة تأثير تقرير صناعي أمريكي أشار إلى قفزة كبيرة في المخزونات.

وصعد خام "برنت" فوق مستوى 69 دولاراً للبرميل، بعد أن أنهى جلسة الثلاثاء على انخفاض طفيف، في حين جرى تداول خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 64 دولاراً.

وقيّم المتعاملون سلسلة تقارير، من بينها تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تدرس مصادرة ناقلات تحمل نفطاً إيرانياً، وآخر أشار إلى احتمال إرسال مجموعة حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة في حال فشل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

في الولايات المتحدة، أفاد "معهد البترول" بأن المخزونات ارتفعت بمقدار 13.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وإذا ما أكدت البيانات الرسمية هذه الزيادة، فستكون الأكبر من حيث عدد البراميل منذ نوفمبر 2023.

وارتفع النفط بأكثر من 10% منذ بداية العام، مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك المساعي الأمريكية الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ورغم أن المحادثات الأولية وُصفت بالإيجابية، فإن المتعاملين يبدون قلقاً من أن فشل التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى ضربات أمريكية، ما قد يعرّض تدفقات النفط من الدولة العضو في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) للخطر أو يستجلب رداً إيرانياً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن القيادة في طهران "تريد إبرام اتفاق. وأعتقد أنها سيكونون مخطئين إن لم يفعلوا ذلك"، وذلك وفق تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس بيزنس".

AFP