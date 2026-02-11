طيارو لوفتهانزا وأطقم طائراتها ينفذون إضرابا الخميس في ألمانيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ينفّذ طيارو شركة "لوفتهانزا" الألمانية إضرابا الخميس اثر نزاع على المعاشات التقاعدية، بحسب ما أعلنت نقابتهم.

وستؤثر الدعوة الصادرة عن نقابة الطيّارين الألمانية "فيرآينغونغ كوكبيت" على الرحلات التابعة لعلامة "لوفتهانزا" التجارية وعلى قسم الشحن "لوفتهانزا كارغو"، بحسب ما أفادت ناطقة باسم النقابة فرانس برس الثلاثاء.

من جانبها، أعلنت نقابة أطقم الطائرات "يو إف أو" في بيان منفصل بأنها دعت موظفي "لوفتهانزا سيتي لاين" إلى الإضراب خلال الفترة نفسها.

وأفاد اتحاد الطيّارين في بيان بأن الإضراب "سيؤثر على جميع الرحلات المغادرة من المطارات الألمانية بين الساعة 00,01 و23,59 بالتوقيت المحلي".

وأكد رئيس النقابة أندرياس بنهيرو بأن الموظفين كانت لديهم "رغبة كبيرة بتجنّب التصعيد".

لكنه أوضح أنه بعدما صوّت أعضاء النقابة على الإضراب في أيلول/سبتمبر، "تعمّدنا إعطاء لوفتهانزا عدة أشهر لإيجاد حل".

يطالب الطيّارون بميّزات تقاعدية أفضل بينما تشدد "لوفتهانزا" على أنها مضطّرة لخفض التكاليف من أجل التعامل مع ديونها.

وأعلنت الشركة في أيلول/سبتمبر بأنها ستلغي 4000 وظيفة، أي ما يعادل أربعة في المئة من القوة العاملة لديها تقريبا.

وفي ظل الإضرابات وتأخر تسليم الطائرات وارتفاع التكاليف، تراجعت إيرادات الشركة بنسبة الخُمس في 2024، وهو آخر عام تتوفر نتائجه الكاملة، فيما تراجعت الأرباح عن تلك التي تحققها شركات أوروبية منافسة.

وأفادت نقابة "يو إف أو" بأنها تدعو إلى الإضراب "في ضوء الإعلان عن إغلاق عمليات الطيران التابعة للوفتهانزا سيتي لاين وتمسّك الشركة برفضها التفاوض على خطة اجتماعية جماعية".

وأعلنت "لوفتهانزا" قبل عام أنها ستغلق "لوفتهانزا سيتي لاين"، على أن يتم نقل العمليات والموظفين إلى شركة تابعة جديدة.

AFP