بأمر من إدارة ترامب.. إزالة علم "قوس قزح" من نصب ستونوول تثير عاصفة سياسية في نيويورك

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإزالة علم "قوس قزح" (شعار فخر المثليين) من نصب ستونوول الوطني في مدينة نيويورك، موجة واسعة من الانتقادات والجدل السياسي، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

ويتمتع موقع "ستونوول إن" (Stonewall Inn) برمزية تاريخية كبرى، حيث يُعتبر مهد حركة حقوق المثليين في الولايات المتحدة عقب الانتفاضة الشهيرة التي شهدها عام 1969 ضد مداهمات الشرطة. وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما قد منح الموقع صفة "نصب تذكاري وطني" في عام 2016، تقديراً لمكانته في تاريخ الحقوق المدنية.

وفي توضيح لموقفها، صرحت هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية (NPS) لقناة "CBS" بأن قرار الإزالة يستند إلى لوائح إدارية، مؤكدة أن القواعد المعمول بها تسمح فقط برفع العلم الأميركي والأعلام الرسمية المعتمدة على الساريات التابعة للهيئة الاتحادية.

في المقابل، قوبل القرار برفض حاد من القوى السياسية في نيويورك. واعتبر زُهران مامداني، عمدة المدينة (المنتمي للتيار الاشتراكي)، في تدوينة على منصة «إكس»، أن هذه الخطوة لن تغير من حقيقة التاريخ، قائلاً: «نيويورك هي مهد حركة حقوق المثليين الحديثة، ولا يمكن لأحد محو هذه الحقيقة أو إسكاتها».

من جانبه، طالب مجلس مدينة نيويورك وعدد من القيادات الديمقراطية بإعادة رفع العلم فوراً، وفق ما ذكرته مجلة "The Advocate". وندد المعارضون بالقرار، معتبرين أنه يحمل دلالات سياسية موجهة تستهدف النيل من رمزية الموقع والحريات المدنية التي يمثلها.



المصدر : وكالات