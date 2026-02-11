البرلمان العراقي يناقش اليوم ملف سجناء "داعش" والوضع الأمني في السجون

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة ملف نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الأمنية داخل مراكز الاحتجاز.

وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ستُعقد الجلسة بحضور كل من:

وزير العدل.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.

نائب قائد العمليات المشتركة.

ويهدف الاجتماع بشكل رئيسي إلى التباحث بشأن وضع المسلحين الذين جرى نقلهم مؤخراً من الأراضي السورية، ووضع خطط أمنية محكمة لتأمين وحماية السجون التي يُحتجز فيها عناصر التنظيم.

وكشفت خلية الإعلام الأمني أن عملية نقل المحتجزين لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن عدد سجناء "داعش" الذين تم نقلهم من سوريا إلى داخل العراق تجاوز حتى الآن 4,580 سجيناً.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الوفد العراقي المشارك في اجتماع "التحالف الدولي ضد داعش" المنعقد في الرياض، قدّم مقترحاً لاستضافة الاجتماع المقبل للتحالف في العاصمة بغداد، وهو ما لقي ترحيباً من الدول الأعضاء.

وفي سياق متصل، طالب العراق التحالف الدولي بتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير المختطفين الإيزيديين.

كما أكدت وزارة الخارجية أن عملية نقل سجناء التنظيم من سوريا تمت بالتنسيق الكامل مع التحالف الدولي، مشددة على أن هذا الإجراء يُعامل كـ "قرار مؤقت" لضمان السيطرة الأمنية.