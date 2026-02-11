خطأ في حساب فانس.. البيت الأبيض يتراجع عن وصف مجازر الأرمن بـ "الإبادة"

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تعكس حساسيات دبلوماسية بالغة، حذف البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، منشوراً من الحساب الرسمي لنائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، تضمن إشارة إلى مجازر الأرمن بوصفها «إبادة جماعية». وأعادت هذه الخطوة إشعال الجدل حول هذا الملف الشائك، خاصة في ظل الموقف التركي الرافض لهذا الوصف، وهي الحليف الاستراتيجي لواشنطن في حلف "الناتو".

وجاء حذف المنشور في أعقاب زيارة تاريخية استمرت يومين قام بها فانس إلى أرمينيا، وهي الأولى من نوعها لنائب رئيس أميركي ممارس إلى البلاد. وخلال الزيارة، وضع فانس وزوجته "أوشا" إكليلاً من الزهور في النصب التذكاري بـ "يريفان"، تكريماً لذكرى نحو 1.5 مليون أرمني قضوا خلال السنوات الأخيرة من حكم الإمبراطورية العثمانية.

وكان الحساب الرسمي لفانس على منصة «إكس» قد وصف الزيارة بأنها تهدف إلى «تكريم ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915»، قبل أن يتم مسح التدوينة لاحقاً. وبرر مساعد لنائب الرئيس –طلب عدم ذكر اسمه– الواقعة بأنها «خطأ إداري»، موضحاً أن الرسالة نُشرت من قِبل موظفين لم يكونوا ضمن الوفد المرافق لفانس في زيارته.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، أكد متحدث باسم فانس أن الحساب يُدار من قبل فريق تواصل ويُخصص أساساً لتوثيق أنشطة نائب الرئيس بالصور والمقاطع المصورة. وأشار إلى أن المواقف الرسمية لنائب الرئيس تُستقى من تصريحاته العلنية المباشرة للصحافيين، مؤكداً أن فانس تجنب استخدام مصطلح «إبادة جماعية» في كافة تعليقاته الرسمية خلال الزيارة.