تحت شعار "طريقنا واحد".. عرض مسرحي لطلبة أربيل يجسد قيم الوحدة والوعي القومي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت ساحة "باغي شار" (حديقة المدينة) في العاصمة أربيل، صباح اليوم الأربعاء، عرضاً مسرحياً بعنوان "طريقنا واحد" (ئێمە یەك ڕێین)، قدّمه تلاميذ مدرسة "شنروي" الأساسية، بحضور ورعاية محافظ أربيل أوميد خوشناو.

وحضر الفعالية، التي نظمتها مديرية النشاط المدرسي، كل من المدير العام لتربية أربيل الأستاذ لقمان سعيد، ومدير النشاط المدرسي هوشيار عبد الواحد مرجان، إلى جانب حشد من المشرفين والتربويين.

ركز مضمون العمل المسرحي على تعزيز الوعي القومي وترسيخ قيم الوحدة لدى الناشئة، حيث تم توظيف النص المسرحي لتقديم إرشادات تربوية تهدف إلى بناء شخصية الطفل الكوردي وغرس الاعتزاز بالهوية الوطنية في وجدانه. واعتمد العرض على جمل ونصائح قريبة من الواقع اليومي للطلبة، مصاغة بأسلوب فني يساهم في تنشئة جيل واعٍ بحقوقه وقضيته.

من جانبه، أثنى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، على أداء الطلبة المتميز والجهود التنظيمية للمشرفين، مؤكداً أن هؤلاء التلاميذ نجحوا ببراعة في تجسيد أدوارهم وإيصال رسالة صادقة تعبّر عن واقع تطلعات أمة تمتلك كامل الحقوق في العيش بكرامة ووحدة.