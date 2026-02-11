مشروع حسابي: نحو 700 ألف شخص يستلمون رواتبهم رقمياً خلال الشهر الجاري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مشروع "حسابي" (Hejmari Min)، يبدأ اليوم الأربعاء، 11 شباط 2026، عملية توزيع رواتب شهر كانون الثاني (يناير) لموظفي إقليم كوردستان بشكل رقمي في جميع المحافظات، ومن المقرر أن تستمر العملية حتى 13 شباط.

وأظهر المشروع تقدماً كبيراً في تعزيز البنية التحتية المصرفية داخل الإقليم، حيث بلغ عدد المستفيدين المسجلين في المشروع حتى الآن أكثر من 900 ألف شخص، مع توزيع 712 ألف بطاقة مصرفية على الموظفين. ولتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم، جرى نصب 542 جهاز صراف آلي (ATM) في أكثر من 200 موقع مختلف.

وبحسب بيانات "حسابي"، سيستلم 680,100 شخص رواتبهم مباشرة عبر النظام الرقمي هذا الشهر، ويتوزع هذا العدد على القطاعات التالية:

343 ألف موظف مدني.

208 آلاف من منتسبي قوات البيشمركة والآسايش.

115 ألف متقاعد.

14 ألف من ذوي الشهداء.

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت أربيل القائمة بـ 336,228 متقاضياً للرواتب عبر النظام، تليها محافظة السليمانية بـ 172,119، ثم محافظة دهوك بـ 171,784 متقاضياً.

وشهد مشروع "حسابي" قفزة نوعية خلال عام واحد؛ فبينما كان عدد الذين يستلمون رواتبهم رقمياً في العام الماضي لا يتجاوز 130,500 شخص، ارتفع هذا العدد ليصل اليوم إلى أكثر من 680,100 مستفيد، مما يعكس سرعة التحول نحو النظام المصرفي الحديث في الإقليم.