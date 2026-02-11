عضو في الكونغرس لـ (كوردستان 24): أمريكا لم تدر ظهرها للكورد ومنع عودة "داعش" أولوية قصوى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد مايكل توماس مكول، السياسي البارز وعضو مجلس النواب الأمريكي، في تصريح خاص لشبكة (كوردستان 24)، أن الكونغرس الأمريكي لم يتخلَّ عن الكورد ولا يزال ملتزماً بدعمهم.

وشدد مكول على أن منع عودة تنظيم "داعش" يقع في رأس قائمة الأولويات الأمريكية، مؤكداً ضرورة تنفيذ الشروط والمعايير المحددة المتفق عليها بدقة.

وحذر عضو الكونغرس من أن الفشل في تنفيذ تلك الشروط سيعيد المنطقة إلى حقبة "عقوبات قيصر" (سيزر) المشددة.

وأشار مكول إلى وجود اتفاق قائم، معرباً عن أمله في أن يتحقق على أرض الواقع، لاسيما في ملف استيعاب ودمج القوات الكوردية والمكونات الأخرى ضمن المنظومة المستقبلية.

واختتم مكول تصريحه بتحذير شديد اللهجة، معتبراً أن الإخفاق في هذه العملية السياسية والانتقالية سيؤدي إلى فشل الدولة وانهيارها بالكامل.