وزير داخلية إقليم كوردستان يبحث الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب مع طواقم "السينات" الأمريكي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24- في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، عقد وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الاثنين الموافق 9 شباط 2026، سلسلة لقاءات موسعة مع مستشاري وكوادر أكثر من 15 مكتباً من أعضاء لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي (السينات).

وشارك في هذه اللقاءات ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن، تريفة عزيز. وتركزت المباحثات حول الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار في المنطقة ومواصلة الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

كما جرى خلال الاجتماعات تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة ومساهماتها في دعم مساعي إحلال السلام وترسيخ الاستقرار بعيد المدى في إقليم كوردستان والشرق الأوسط عموماً، بما يخدم المصالح الأمنية المشتركة.