مقتل ثلاثة أطفال ووالدهم في ضربة روسية على أوكرانيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- لقيت عائلة تتألف من ثلاثة أطفال وأبيهم مصرعها في ضربة جوية روسية بطائرة مُسيَّرة على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الإقليمية في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقال قائد الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، أن "صبيَين يبلغان عاما واحدا وطفلة تبلغ عامين قُتِلوا" جراء الغارة التي استهدفت منزا في بلدة بوغودوخيف، قرب الحدود مع روسيا.

كذلك قُتل والدهم البالغ 34 عاما، فيما أشارت النيابة العامة في بيان على تطبيق تلغرام إلى أن والدة الأطفال الحامل في شهرها الثامن أصيبت في الانفجار.

وأوضحت النيابة العامة أن الغارة أدّت إلى "تدمير المنزل بالكامل واحتراقه، فيما حُوصرت العائلة تحت الأنقاض".

وأضافت أنها فتحت تحقيقا أوليا "في جريمة حرب أسفرت عن مقتل مدنيين".

وأدت ضربة جوية على البلدة نفسها الاثنين إلى مصرع امرأة وطفل يبلغ عشر سنوات.

وتقع بوغودوخيف في منطقة خاركيف التي كثفت القوات الروسية في الآونة الأخيرة هجماتها على بنيتها التحتية للنقل والطاقة.

وأجرى مسؤولون أوكرانيون وروس محادثات بوساطة أميركية في أبوظبي بهدف إنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أربع سنوات.

وأجرى الجانبان عملية تبادل للأسرى الأسبوع الماضي، لكن التوصل لاتفاق يضع حدا لهذا النزاع يبدو أنه لا يزال بعيد المنال.

وتشنّ موسكو غارات جوية يومية على أوكرانيا، تسفر عن مقتل مدنيين.

ووفقا لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، قُتل نحو 15 ألف مدني أوكراني وأُصيب 40600 آخرون بجروح منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

المصدر : وكالات