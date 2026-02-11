مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار جماعي استهدف مدرسة ومنزلًا في كندا

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قتل مسلح تسعة أشخاص وأصاب العشرات في مدرسة ثانوية ومنزل في منطقة نائية غرب كندا يوم الثلاثاء، قبل أن ينتحر.

وقعت عمليات القتل في تومبلر ريدج، كولومبيا البريطانية، وهي بلدة وادي جبلي خلابة تقع عند سفوح جبال روكي.

وأفادت الشرطة الملكية الكندية في بيان لها أن 27 شخصًا أصيبوا، بينهم اثنان بإصابات خطيرة و25 بإصابات غير مهددة للحياة.

وذكرت وسائل إعلام كندية أن منفذة إطلاق النار امرأة، لكن الشرطة الملكية الكندية امتنعت عن تقديم أي تفاصيل حول هوية المشتبه بها في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء.

أعرب رئيس الوزراء مارك كارني عن حزنه الشديد إزاء "أعمال العنف المروعة"، وأعلن تعليق خططه للسفر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأربعاء، حيث كان من المقرر أن يجري محادثات مع الحلفاء حول جاهزية الدفاع عبر الأطلسي.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغًا عن وجود مسلح يطلق النار في مدرسة تومبلر ريدج الثانوية بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وخلال تفتيش الشرطة للمدرسة، عثرت على ستة قتلى بالرصاص. وتوفي شخص سابع متأثرًا بجرح ناري أثناء نقله إلى المستشفى.

وفي سياق منفصل، عثرت الشرطة على جثتين إضافيتين في منزل ببلدة تومبلر ريدج.

وقالت الشرطة إن المنزل "يُعتقد أنه مرتبط بالحادث".

وفي المدرسة، "عُثر أيضًا على شخص يُعتقد أنه مطلق النار متوفى، ويبدو أنه قد ألحق بنفسه إصابة"، بحسب الشرطة.

وفي بيان لها، قالت بلدية تومبلر ريدج: "لا توجد كلمات تعبّر عن مدى الحزن الذي يعتصر قلوب مجتمعنا هذه الليلة".

قال داريان كويست، الطالب في مدرسة تومبلر ريدج، لهيئة الإذاعة الكندية (CBC) إنه كان في حصة الميكانيكا عندما أُعلن عن إغلاق المدرسة.

وأضاف أنه في البداية "لم يظن أن هناك شيئًا يحدث"، لكنه بدأ يتلقى صورًا "مقلقة" عن الفوضى التي عمت المدرسة.

وقال كويست: "أدركت حينها ما كان يجري".

وذكر أنه بقي في مكان الإغلاق لأكثر من ساعتين حتى اقتحمت الشرطة المكان، وأمرت الجميع برفع أيديهم قبل إخراجهم من المدرسة.

وقالت والدة داريان، شيلي كويست، إنها عانقت ابنها عندما تمكنا أخيرًا من التواصل بعد إعلان سلامة المكان.

وقالت لهيئة الإذاعة الكندية: "لن يغيب عن نظري لفترة من الوقت".

وقال ترينت إرنست، وهو صحفي محلي كان يعمل سابقًا مدرسًا بديلًا في مدرسة تومبلر ريدج، لوكالة فرانس برس إن أحد أبنائه تخرج مؤخرًا من المدرسة.

وقال: "سبق أن شهدنا طلابًا مضطربين في هذه البلدة".

لم تُصدر الشرطة حتى الآن أي معلومات حول عمر مطلق النار أو الضحايا.

- "عنف مروع" -

تُعدّ حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة للغاية في كندا، إلا أن 11 شخصًا قُتلوا في فانكوفر في أبريل/نيسان الماضي خلال هجوم بسيارة استهدف مهرجانًا ثقافيًا فلبينيًا.

وصف رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ديفيد إيبي، العنف بأنه "لا يُصدق".

وصف قائد شرطة الخيالة الملكية الكندية في المنطقة الشمالية، كين فلويد، الحادث بأنه "وضع سريع التطور ومتغير باستمرار".

وقال: "لقد كان هذا يومًا عصيبًا ومؤثرًا للغاية على مجتمعنا، ونحن ممتنون للتعاون الذي أبداه الضباط بينما يواصلون عملهم للمضي قدمًا في التحقيق".

وأفادت شرطة الخيالة الملكية الكندية أن الضباط يُفتشون منازل وممتلكات أخرى في المنطقة لمعرفة ما إذا كانت هناك مواقع إضافية مرتبطة بالحادث.

تقع بلدة تومبلر ريدج الهادئة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بُعد أكثر من 1100 كيلومتر (680 ميلًا) شمال فانكوفر، أكبر مدن مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقالت البلدية: "نشعر بصدمة كبيرة إزاء الخسائر في الأرواح والأثر العميق الذي خلفته هذه المأساة على العائلات والطلاب والموظفين وبلدتنا بأكملها"