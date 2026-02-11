الخارجية العراقية تبلغ السفير التركي احتجاجها على تصريحات فيدان وتؤكد رفض التدخل في شؤون البلاد

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أبلغت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد، أنيل بورا إينان، احتجاجها الرسمي على التصريحات الإعلامية الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واصفةً إياها بـ"التدخل في الشأن الداخلي" و"التجاوز للأعراف الدبلوماسية".

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، للسفير التركي في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، على خلفية مقابلة أجراها فيدان مع قناة "CNN" التركية في التاسع من شباط الجاري.

وذكرت الخارجية في بيان لها، أن السفير بحر العلوم أعرب عن استياء العراق من المضمون المتداول لتلك التصريحات، مؤكداً أنها تسيء إلى طبيعة العلاقات الودية بين البلدين الجارين. وشدد الوكيل على أن العراق "دولة مؤسسات ذات نظام ديمقراطي دستوري راسخ"، مشيراً إلى أنه لا يمكن مقارنة الوضع العراقي بأنظمة سياسية أخرى تختلف عنه في التكوين والمسار.

وفي ملف السيادة، أكد بحر العلوم أن قضية سنجار وكافة المناطق العراقية هي "شأن وطني خالص" تديره الدولة وفق أولوياتها وآلياتها القانونية، مؤكداً رفض بغداد لأي محاولات خارجية لفرض حلول أو توظيف هذه الملفات لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

من جانبه، سعى السفير التركي أنيل بورا إينان إلى احتواء الموقف، موضحاً أن تصريحات الوزير فيدان "فُهمت في سياق غير دقيق نتيجة خطأ في الترجمة". وأشار إينان إلى أن حديث الوزير كان يركز حصراً على عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) المتواجدين في المناطق الحدودية، ولم يستهدف التدخل في السيادة العراقية أو المساس بحقوق المواطنين.

وجدد السفير التركي تأكيد التزام أنقرة بسياسة "ثابتة" تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه، مشدداً على أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.

واختتم اللقاء بتعهد السفير التركي بنقل تحفظات الحكومة العراقية وموقفها الرسمي إلى القيادة في أنقرة، مؤكداً حرص بلاده على متانة العلاقات الثنائية والعمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، بعيداً عن أي توترات دبلوماسية.