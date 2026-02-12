الخارجية تنفي بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيؤول إلى شخصية فنية كورية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيؤول إلى شخصية فنية كورية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنها تابعت ما تداولته بعضُ وسائل الإعلام بشأن مزاعم بيع مبنى عائد للسفارة العراقية في سيؤول إلى إحدى الشخصيات الفنية في جمهورية كوريا، مؤكدة أن "جمهورية العراق لا تمتلك أيَّ مبنى للسفارة أو دارَ سكنٍ في جمهورية كوريا، وأن السفارة تشغل مقارَّها وفق عقود إيجار أصولية معتمدة في الدولة المضيفة، أسوةً بعددٍ كبير من بعثات الدول، ووفق اعتباراتٍ إدارية وتنظيمية معمول بها في العمل الدبلوماسي".

وتابعت: "وعليه، فإن ما أُثير بشأن بيع مبنى مملوك للدولة العراقية عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي أساس"، داعية وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة واعتماد المصادر الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بمؤسسات الدولة، تجنباً لتداول معلومات غير صحيحة.