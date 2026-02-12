وزير الصحة: إقليم كوردستان ينفق أكثر من 11 مليار دينار شهرياً لشراء الأدوية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، د. سامان برزنجي، لـ "كوردستان 24"، بأن حكومة الإقليم ترفض رسمياً نتائج التعداد العام للسكان في العراق، محذراً من أن هذه النتائج ستؤدي إلى سلب الحقوق الصحية لمواطني الإقليم.

التعداد وتسييس الإحصائيات

وأوضح د. سامان برزنجي أن وزارة التخطيط العراقية لم تلتزم بالقرارات والاتفاقيات المبرمة مسبقاً بين أربيل وبغداد، لا سيما في قضية المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140، وعدم احتساب النازحين ضمن حصة الإقليم. وأضاف: "هذا التعداد يمثل غبناً كبيراً، ولدينا شكوك في تسييس العملية، لما لها من تأثير سلبي مباشر على موازنة عام 2026 والخدمات المقدمة".

بغداد توفر 41% فقط من الأدوية

وبخصوص أزمة نقص الأدوية، كشف برزنجي أن الحكومة الاتحادية توفر 41% فقط من احتياجات الإقليم الدوائية. ولتعويض هذا النقص الحاد، تنفق حكومة إقليم كوردستان، بناءً على توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، مبلغ 11 ملياراً و200 مليون دينار شهرياً لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح وزير الصحة أن هذا المبلغ لا يغطي الأدوية العامة فحسب، بل يشمل توفير أدوية السرطان، وأمراض القلب، وصيانة الأجهزة الطبية، وهي احتياجات يفترض أن تؤمنها بغداد ضمن إطار "الموازنة الحاكمة".

ضغوط على القطاع الصحي في الإقليم

وفي جانب آخر من حديثه، أكد الوزير أن إقليم كوردستان يقدم حالياً خدمات صحية لأكثر من مليون و200 ألف نازح ولاجئ. كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من مواطني المحافظات العراقية الأخرى يتوجهون يومياً إلى مستشفيات الإقليم لتلقي العلاج، مما شكل ضغطاً هائلاً على ميزانية وأدوية الإقليم دون تقديم مساعدة تذكر من قبل بغداد.

وختم وزير الصحة بدعوته إلى عدم جعل الحقوق الصحية للمواطنين ضحية للصراعات السياسية، مطالباً بتثبيت المستحقات المالية للقطاع الصحي في الإقليم بشكل كامل في الموازنة القادمة.