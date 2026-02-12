حكومة إقليم كوردستان توضح مسببات زيادة فواتير الكهرباء وتعلن عن خصم بنسبة 20% للمسددين رقمياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أدلى عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، بتوضيحات هامة تتعلق بنظام الجباية الجديد وتفاصيل فواتير الكهرباء التي صدرت مؤخراً، مؤكداً أن الحكومة تضع مصلحة المواطن ومراعاة ظروفه المعيشية في مقدمة أولوياتها.

أوضح عزيز أحمد أن فاتورة هذا الشهر تضمنت استهلاك 46 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وذلك نتيجة عمليات توسيع النظام وتحديث آليات طباعة الفواتير. ولطمأنة المشتركين، أشار إلى أن أول 400 كيلوواط تم احتسابها على أساس شهري (30 يوماً)، بينما احتُسبت الأيام الـ16 الإضافية بنفس السعر المخفض، مؤكداً أن فاتورة الشهر المقبل ستكون استثنائية حيث ستغطي استهلاك 14 يوماً فقط، لإعادة ضبط الدورة الشهرية للجباية.

وشدد نائب مدير مكتب رئيس الحكومة على أن تعرفة الكهرباء لم تشهد أي زيادة أو تعديل، نافياً امتلاك وزارة الكهرباء صلاحية تغيير الأسعار، كونها مرتبطة حصراً بقرار من مجلس الوزراء. وأرجع ارتفاع قيمة الفواتير إلى عاملين أساسيين:

1. زيادة الاستهلاك الفعلي بنسبة تتجاوز 50% نتيجة استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية في فصل الشتاء.

2. طول فترة قراءة العدادات (46 يوماً) لهذا الشهر فقط.

وفي خطوة تشجيعية، أعلن أحمد عن منح خصم بنسبة 20% على الفاتورة المقبلة لكل مواطن يقوم بتسديد أجور الكهرباء عبر النظام الرقمي (إي-بسولة / e- Basula) خلال الأيام الثلاثين القادمة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي لدعم التحول الرقمي وتسهيل المعاملات على المواطنين.

وبشأن الديون المتراكمة ما قبل إطلاق مشروع الكهرباء المستمرة (24 ساعة)، أكد أحمد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها بعد، مشدداً على أن الحكومة ستراعي بعناية الأوضاع المالية للمواطنين وأصحاب الرواتب، حيث سيتم وضع آلية لاستيفاء تلك الديون بصورة تدريجية وعلى مدى زمني طويل لضمان عدم إثقال كاهل المشتركين.