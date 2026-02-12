أربيل تطلق "جودي".. أول نموذج للذكاء الاصطناعي القانوني في العراق وإقليم كوردستان

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة أربيل اليوم الخميس، حدثاً تقنياً وقانونياً بارزاً بالإعلان عن انطلاق مشروع "جودي"، الذي يعد أول نموذج للذكاء الاصطناعي المتخصص في المجال القانوني على مستوى إقليم كوردستان والعراق.

جرت مراسم الإطلاق في مبنى نقابة محامي كوردستان، بحضور وزير العدل في حكومة الإقليم فرست أحمد، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، إلى جانب حشد من القضاة ورئيس وأعضاء نقابة المحامين وشخصيات قانونية وأكاديمية.

يأتي مشروع "جودي" في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز مسار الإصلاح والتحديث في القطاعين الإداري والقانوني. ويتمتع النظام بقدرات متقدمة لتقديم خدمات استراتيجية للمحامين والمنظومة القضائية والمؤسسات الرسمية، بهدف رفع مستوى الكفاءة، وضمان الانسيابية والسرعة في تنفيذ المهام القانونية المعقدة.

من جانبه، أشاد محافظ أربيل أوميد خوشناو بهذه الخطوة، واصفاً إياها بـ"التطور الجوهري" في المنظومة القانونية. وأعرب خوشناو عن تفاؤله بأن يتحول هذا المشروع إلى مساعد رقمي قوي للمحامين والمؤسسات العدلية، خاصة فيما يتعلق بعمليات البحث والتحليل القانوني الرصين، واختصار أمد التقاضي، واستنباط الأدلة بدقة.

وأشار المحافظ إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع سيساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء والازدحام داخل المحاكم، من خلال تنظيم الملفات بسرعة فائقة وتسهيل الإجراءات أمام القضاة، مما يعزز من جودة وسرعة تحقيق العدالة.