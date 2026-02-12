قائمقامية دوكان تحذر السائقين: تجنبوا سلوك طريق جبل "قره سرد"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجهت قائمقامية قضاء دوكان تحذيراً عاجلاً إلى السائقين، داعية إياهم إلى عدم استخدام طريق "جبل قره سرد" (شاخی قەرەسرد) ابتداءً من اليوم، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وأرواحهم.

وأوضحت القائمقامية في بيان صدر اليوم الخميس، 12 شباط 2026، أن هذا القرار اتُخذ تزامناً مع بدء فرق الطرق والإعمار في إدارة "راپرین" بالعمل على إزالة الأجزاء المنهارة من الجبل، والتي كانت تشكل خطراً محدقاً بحياة المارة والسائقين في تلك المنطقة.

وجاء في البيان: "تعمل الفرق حالياً على تنظيف الطريق وإزالة العوائق، لذا نطلب من السائقين استخدام الطرق البديلة حتى الانتهاء من الأعمال وإعادة افتتاح الطريق".

وأكدت قائمقامية دوكان أنها ستصدر بياناً رسمياً لإبلاغ السائقين بإعادة فتح الطريق بمجرد الانتهاء من تنظيفه بالكامل وتأمين سلامة المارة وزوال كافة المخاطر.