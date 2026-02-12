رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير أرمينيا لدى العراق

أعرب السفير الأرميني عن تقدير بلاده وتثمينها لحكومة الإقليم على رعايتها وحمايتها لحقوق المكون الأرمني في كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 12 شباط (فبراير) 2026، سفير جمهورية أرمينيا لدى العراق روبن سوغويان.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأرمينيا في مختلف المجالات، مع الإشارة إلى اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة مع كل من رئيس جمهورية أرمينيا ورئيس وزرائها على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وما تمخض عنها من تفاهمات لتوثيق الروابط الثنائية.

من جانبه، أعرب السفير الأرميني عن تقدير بلاده وتثمينها لحكومة الإقليم على رعايتها وحمايتها لحقوق المكون الأرمني في كوردستان.

وفي محور آخر من اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن البرنامج الإصلاحي الشامل لحكومة الإقليم الهادف لبناء بنية تحتية اقتصادية قوية، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات في المشهد العراقي، والمساعي والمشاورات الجارية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.