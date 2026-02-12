رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير جورجيا لدى العراق والأردن ولبنان

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 12 شباط (فبراير) 2026، سفير جورجيا لدى العراق والأردن ولبنان أرتشيل دزولياشفيلي.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجورجيا، والبناء على مخرجات الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي بين رئيس الحكومة ورئيس وزراء جورجيا على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

كما تناول المحور الآخر من المباحثات، استعراض الوضع العام في العراق والمنطقة، ولا سيّما التطورات والمتغيرات الأخيرة في الملف السوري.