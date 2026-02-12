زراعة أربيل: إنتاج أكثر من 100 طن من الورود محلياً هذا العام ومساعٍ لتقليل الاستيراد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب يوم "عيد الحب" (الفالنتاين) في 14 شباط، يتصدر ملف إنتاج الورود المحلي وتأمين احتياجات الأسواق واهتمامات الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، صرح هيمن سيد مراد، مدير عام زراعة أربيل، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، بأن إقليم كوردستان لا يزال في المراحل الأولى لتطوير مشاريع إنتاج الزهور، إلا أن هناك حالياً عدة مشاريع تعمل وفق معايير عالمية تضاهي ما هو موجود في الدول الأوروبية.

وأشار مدير عام زراعة أربيل إلى أنه رغم كون المشاريع المحلية تشكل مصدراً مهماً لسد احتياجات السوق، إلا أن الإنتاج المحلي لم يصل بعد إلى مستوى الاكتفاء الذاتي الكامل، ولهذا السبب لا تزال عملية استيراد الزهور من الخارج مستمرة.

وأضاف هيمن سيد مراد: "نحن نشجع المستثمرين على المبادرة وزيادة عدد مشاريع إنتاج الزهور، لنتمكن في المستقبل من تأمين كامل الاحتياجات المحلية وتقليص نسب الاستيراد".

وحول إحصائيات الإنتاج، أوضح مدير زراعة أربيل أن حجم الجهود الإنتاجية السنوية وصل إلى 2218 طناً، مبيناً أنه تم إنتاج أكثر من 100 طن من الزهور خلال العام الحالي وحده، وهي منتجات محلية بنسبة 100%.

وبخصوص أنواع الزهور التي تُزرع محلياً، كشف أن المشاريع تركز بشكل أكبر على إنتاج أزهار "الجوري" (الروز)، والبابونج (بەیبوون) كبير الحجم، وعدة أنواع أخرى تشهد طلباً مرتفعاً في الأسواق.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومة إقليم كوردستان لتطوير القطاع الزراعي وتنويع الإنتاج المحلي، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.