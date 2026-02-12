وزارة الداخلية تستبدل مصطلح "الأقليات" بـ "مكونات كوردستان"

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن هيمن ميراني، المدير العام لديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي، عن إنجاز المسودة النهائية لاستراتيجية وطنية تهدف إلى حماية التعايش ومواجهة التطرف.

تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع منظمات دولية مثل (IOM) و(Spark) و(Sparda)، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل للمصادقة عليها.

نهاية مفهوم "الأقلية"

وأكد هيمن ميراني أن أحد الأهداف الجوهرية لهذه الاستراتيجية هو ترسيخ ثقافة التعايش وقبول الآخر في كوردستان. وأشار إلى أنه بموجب هذه الرؤية، لن يتم استخدام مصطلح "الأقلية" (کەمینە) بعد الآن، بل ستتم تسمية جميع المجموعات الدينية والقومية بـ "مكونات كوردستان" (پێکهاتەکانی کوردستان)، تأكيداً على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.

مواجهة التطرف فكرياً

وصرح المدير العام لديوان وزارة الداخلية بأن محاربة التطرف لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تتطلب تغييراً في "الفكر والوعي". ولتحقيق ذلك، تشمل الاستراتيجية قطاعات التربية والتعليم العالي والإعلام ومنظمات المجتمع المدني. كما كشف عن التوجه لإنشاء مركز خاص لمراقبة الوسائل الإعلامية لمنع نشر أي خطاب يحرض على التطرف أو الكراهية.

تخفيض المخالفات المرورية وملف التعيينات

وفي سياق آخر، زف ميراني بشرى للسائقين بإعلان تمديد قرار خصم الـ 20% من الغرامات المرورية، مؤكداً دعم الحكومة لهذا المقترح للتخفيف عن كاهل المواطنين.

أما بخصوص تعيين 665 شخصاً بصفة "شرطة سياحية"، فقد أوضح ميراني أن الإجراءات توقفت مؤقتاً بسبب قرار عام 2024 القاضي بوقف التعيينات، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر قراراً جديداً من مجلس الوزراء لاستكمال هذا الملف.

تأتي هذه الخطوات في إطار برنامج الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان الرامي إلى تعزيز الإصلاحات الإدارية وحماية السلم المجتمعي.