مؤسسة بارزاني الخيرية تعلن إحصائيات مساعداتها الإنسانية في روجآفا (غرب كوردستان)

أربيل (كوردستان24)- كشف كارزان نوري، عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الأربعاء الموافق 11 شباط 2026، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة قامشلو، عن أحدث إحصائيات أعمال ونشاطات المؤسسة الإغاثية في المنطقة.

في مستهل حديثه، أشار كارزان نوري إلى أن مؤسسة بارزاني الخيرية، ومنذ بداية اندلاع النزاعات وتدهور الأوضاع ونزوح آلاف العائلات في روجآفا، بدأت بتوجيه مباشر من الرئيس مسعود بارزاني حملة واسعة النطاق لجمع وتوصيل المساعدات الإنسانية، مؤكداً استمرار المؤسسة في مهامها الإغاثية حتى الآن.

وأوضح نوري أن فرق مؤسسة بارزاني الخيرية عملت بشكل متواصل خلال الـ 21 يوماً الماضية في مدن (قامشلو، عامودا، كركي لكي، وديريك) والمناطق المحيطة بها لخدمة الأهالي، معلناً عن الأرقام والإحصائيات التالية:

إرسال 401  شاحنة محملة بمساعدات غذائية وغير غذائية متنوعة إلى المنطقة.

استفادة 18,932  عائلة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية (شملت سلل غذائية، فرشات، بطانيات، طرود صحية، لحوم دجاج، ألبان، وقود، وغيرها).

شملت عمليات التوزيع 102  قرية بالإضافة إلى مراكز المدن.

إلى جانب النازحين، تم توزيع المساعدات على 2,071  عائلة من ذوي الدخل المحدود.

توزيع 349,841  لتراً من الوقود على 9,531  عائلة.

تقديم 97,559  وجبة طعام ساخنة.

تلقي 8,077  شخصاً للعلاجات الطبية اللازمة، مع تقديم أكثر من 20 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات روجآفا.

 
