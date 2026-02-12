مؤسسة بارزاني الخيرية تعلن إحصائيات مساعداتها الإنسانية في روجآفا (غرب كوردستان)

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشف كارزان نوري، عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الأربعاء الموافق 11 شباط 2026، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة قامشلو، عن أحدث إحصائيات أعمال ونشاطات المؤسسة الإغاثية في المنطقة.

في مستهل حديثه، أشار كارزان نوري إلى أن مؤسسة بارزاني الخيرية، ومنذ بداية اندلاع النزاعات وتدهور الأوضاع ونزوح آلاف العائلات في روجآفا، بدأت بتوجيه مباشر من الرئيس مسعود بارزاني حملة واسعة النطاق لجمع وتوصيل المساعدات الإنسانية، مؤكداً استمرار المؤسسة في مهامها الإغاثية حتى الآن.

وأوضح نوري أن فرق مؤسسة بارزاني الخيرية عملت بشكل متواصل خلال الـ 21 يوماً الماضية في مدن (قامشلو، عامودا، كركي لكي، وديريك) والمناطق المحيطة بها لخدمة الأهالي، معلناً عن الأرقام والإحصائيات التالية:

إرسال 401 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وغير غذائية متنوعة إلى المنطقة.

استفادة 18,932 عائلة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية (شملت سلل غذائية، فرشات، بطانيات، طرود صحية، لحوم دجاج، ألبان، وقود، وغيرها).

شملت عمليات التوزيع 102 قرية بالإضافة إلى مراكز المدن.

إلى جانب النازحين، تم توزيع المساعدات على 2,071 عائلة من ذوي الدخل المحدود.

توزيع 349,841 لتراً من الوقود على 9,531 عائلة.

تقديم 97,559 وجبة طعام ساخنة.

تلقي 8,077 شخصاً للعلاجات الطبية اللازمة، مع تقديم أكثر من 20 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات روجآفا.