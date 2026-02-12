بينها 3 دول عربية.. البرلمان الأوروبي يغلق باب اللجوء أمام مواطنين من 7 دول

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- أقر البرلمان الأوروبي إجراءات جديدة لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتصنيف دول ضمن قائمة "الدول الآمنة" وهي المغرب وتونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا.

ويسمح التشريع الجديد بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. خبراء اعتبروا ذلك "تحولا في حوكمة الهجرة" نحو "الضبط المسبق". ومن المنتظر أن يسرع التصنيف الجديد إجراءات الرفض والترحيل.

خبراء اعتبروا أن هذا التصنيف سيؤدي إلى تسريع إجراءات الرفض والترحيل لطالبي اللجوء القادمين من هذه الدول، مع تقليص فرص الحصول على الحماية الدولية داخل أوروبا.