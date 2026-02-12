مشروع "روناكي" يمتد إلى أربعة أقضية في دهوك لتوفير الكهرباء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يصل مشروع "روناكي" (الإنارة) قريباً إلى أربعة أقضية ضمن حدود محافظة دهوك، وهي: سيميل، شيخان، آكري (عقرة)، وبردرش.

وصرح المهندس حازم محمد، نائب المدير العام لكهرباء محافظة دهوك، لمراسل "كوردستان 24" بيوار حلمي، اليوم الخميس 12 شباط 2026، بأنه بعد النجاح في تنفيذ مشروع "روناكي" في مركز مدينة دهوك العام الماضي، باتت الكهرباء متوفرة الآن للمواطنين في مركز المدينة على مدار 24 ساعة. وأكد أن الحاجة إلى المولدات الأهلية قد انتفت هناك، حيث تم إطفاء نحو 450 مولدة.

وأضاف المهندس حازم محمد: "تجري الآن الاستعدادات لتنفيذ المشروع في قضاءي سيميل وشيخان، حيث استُكملت كافة التحضيرات وسيدخل المشروع حيز التنفيذ في القريب العاجل، لتتبعهما بعد ذلك خطة التنفيذ في قضاءي آكري وبردرش".

وأوضح نائب مدير عام كهرباء دهوك أنه وفقاً للخطة الموضوعة، ستصبح الكهرباء متوفرة على مدار 24 ساعة في عموم محافظة دهوك بحلول منتصف العام الجاري، وسيتم الاستغناء عن كافة المولدات الأهلية بشكل نهائي.

يُعد مشروع "روناكي" أحد المشاريع الاستراتيجية للكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني. ويهدف المشروع إلى توفير الطاقة الكهربائية للمنازل والأماكن العامة دون انقطاع، من خلال نظام متطور يعتمد على العدادات الذكية والدفع المسبق (Prepaid).

جدير بالذكر أن المشروع بدأ كخطوة تجريبية في حي "شادي" بمدينة أربيل، وبعد نجاح التجربة تم تعميمه في دهوك ومناطق أخرى من أربيل. وتخطط الحكومة ليشمل هذا النظام كافة مدن وبلدات إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026.

تساهم هذه الخطوة في تقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، حيث سيقوم المشترك بدفع فاتورة واحدة بدلاً من دفع أجور الكهرباء الحكومية والمولدات الأهلية معاً، فضلاً عن دور المشروع في حماية البيئة وتقليل التلوث الضوضائي داخل المدن.