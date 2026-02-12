الجيش السوري يتسلم قاعدة التنف بعد انسحاب القوات الأميركية منها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع السورية الخميس، أنّ وحدات من الجيش تسلّمت قاعدة التنف الواقعة على الحدود مع الأردن والعراق في جنوب شرق البلاد، بعيد انسحاب القوات الأميركية منها.

وقالت الوزارة في بيان "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف".

وكانت هذه القوات متمركزة في قاعدة التنف في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. ومساء الأربعاء، أفاد مصدران سوريان وكالة فرانس برس عن انسحابها نحو الأردن.

AFP