واشنطن تشدد على استقلالية القرار الوطني العراقي

أربيل(كوردستان 24)- شدد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى بغداد، جوشوا هاريس، اليوم الخميس، على ضرورة تمتع الحكومة العراقية باستقلالية تامة، مؤكداً عزم بلاده استخدام "كامل نطاق الأدوات المتاحة" لمواجهة ما وصفها بالأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في البلاد.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها، أن هاريس عقد اجتماعاً مع رئيس تحالف "النهج الوطني" عبد الحسين الموسوي، أكد خلاله أن واشنطن تولي أهمية قصوى لبروز حكومة عراقية مستقلة تضع المصالح الوطنية لجميع العراقيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، وسبل تعزيزها بما يحقق فوائد ملموسة للطرفين، لا سيما في ملفات صون السيادة العراقية، ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتطوير الروابط الاقتصادية.

من جانبه، أوضح المكتب الإعلامي لتحالف "النهج الوطني" أن الموسوي بحث مع القائم بالأعمال الأمريكي آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية، مؤكداً على ضرورة بناء العلاقات الثنائية وفق مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان الحراك السياسي الجاري لحسم الاستحقاقات الوطنية عبر المسارات الدستورية، مع التشديد على أهمية الالتزام بالنتائج الانتخابية لتشكيل حكومة قوية قادرة على مجابهة التحديات. ولفت اللقاء أيضاً إلى ضرورة إنجاح المفاوضات (الأمريكية – الإيرانية) كركيزة أساسية لخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والتهدئة في المنطقة.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في أعقاب موقف حازم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي صرح في 27 كانون الثاني الماضي عبر منصة "تروث سوشيال"، بأن عودة نوري المالكي لرئاسة الحكومة "أمر لا يمكن السماح به"، محملاً إياه مسؤولية ما وصفه بـ"انزلاق العراق نحو الفقر والفوضى" خلال ولاياته السابقة.