25 شاحنة مساعدات إنسانية من ديار بكر تصل إلى كوباني

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وصلت مساعدات إنسانية أُرسلت من مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكوردية في جنوب شرق تركيا إلى مدينة كوباني في سوريا مساء الأربعاء، بعدما منعت السلطات التركية عبورها الحدود سابقا، وفق ما أفاد منظموها وكالة فرانس برس.

وكانت السلطات التركية منعت الأسبوع الفائت عند أقرب معبر حدودي إلى كوباني مرور القافلة المحمّلة بمواد أساسية كالمياه والحليب والبطانيات والحفاضات ومستحضرات النظافة الذاتية والمدافئ والمواد غذائية.

لكنّ القافلة التي تضم 25 شاحنة مرّت هذه المرة من معبر كيليس الحدودي، على بُعد 160 كيلومترا، وفق بيان صادر عن المنظمين الذين أشاروا إلى أنهم نسّقوا المساعدات مع رئاسة هيئة الكوارث والطوارئ التركية.

وترمز مدينة كوباني إلى أول انتصار حققته القوات الكوردية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015.

وبموجب اتفاق مع مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الذين يشكل الكورد غالبية في صفوفهم، بدأ الجيش السوري بالانتشار حول المدينة مساء الاثنين.

ويقضي الاتفاق الذي ينص على دمج قوات سوريا الديموقراطية في الجيش السوري، على آمال الكورد في الحكم الذاتي.