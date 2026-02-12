مكتبة الإسكندرية تحتفي بالمؤلفات الكوردية وتوجه شكراً رسمياً للكاتب شيركو حبيب

منذ 27 دقيقة

أربیل(کوردستان24)_ وجهت مكتبة الإسكندرية، أحد أبرز الصروح الثقافية والعلمية في العالم، خطاب شكر وتقدير رسمي إلى الكاتب الصحفي شيركو حبيب، مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في القاهرة، تثميناً لمبادرته بإهداء مجموعة متميزة من مؤلفاته التاريخية والسياسية ومجموعة من الإصدارات الكوردية المتميزة للمكتبة.

وفي خطاب رسمي حمل توقيع مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد عبد الله زايد، أعربت إدارة المكتبة عن اعتزازها بهذا الإهداء، مؤكدة أن هذه المؤلفات الكوردية المتميزة "تشكل إضافة قيمة لمجموعات الكتب بمكتبة الإسكندرية"، بما يخدم الباحثين والقراء المهتمين بالشأن الكوردي وتاريخ المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حراك ثقافي واسع للكاتب شيركو حبيب، الذي يشارك في "معرض القاهرة الدولي للكتاب" بتسعة مؤلفات رصينة صادرة عن دار "أم الدنيا" للدراسات والنشر والتوزيع، التي تديرها الكاتبة الصحفية ولاء أبو ستيت.

وتتمحور المجموعة المهداة حول توثيق القضية الكوردية عبر الأرشيفات العالمية، ومن أبرز عناوينها:

"الكورد في الأرشيف الوطني البريطاني وعدد من الصحف الأجنبية والعربية (1945-1977)".

"الكورد في عدد من وثائق العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية (1958-1976)".

"أزمة الخليج: الكورد في العراق والمفاوضات الكوردية العراقية في وثائق الأرشيف البريطاني".

"حركات بارزان الوطنية في وثائق الأرشيف الوطني البريطاني".

"ملا مصطفى بارزاني: رمز أمة وعنوان نهضتها".

"رواق الأكراد".

كما تضم قائمة أعمال حبيب كتاباً حول "أخلاقيات العمل الصحفي"، وكتاباً وثائقياً يتناول "الحملة العسكرية العراقية البريطانية على منطقة بارزان (1931-1932)".

من جانبه، أعرب شيركو حبيب عن اعتزازه بوجود مؤلفاته في رحاب مكتبة الإسكندرية، مشيداً بتجربة النشر مع دار مصرية ناجحة، ومؤكداً استمراره في مشروع التوثيق التاريخي عبر أعمال جديدة ستصدر تباعاً خلال الشهور المقبلة، بما يسهم في تعزيز الجسور الثقافية بين الشعبين الكوردي والمصري.