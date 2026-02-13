الصحة السورية تخصص 10 مليون دولار للقطاع الصحي في الحسكة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الصحة السوري، مصعب علي، خلال زيارة ميدانية إلى مدينة الحسكة اليوم الجمعة، عن تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لتطوير وتحسين القطاع الصحي في المحافظة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مسار أوسع يهدف إلى "دمج وتوحيد المؤسسات الإدارية المدنية" في المنطقة.

وفي تفاصيل الزيارة، عقد الوزير مصعب علي اجتماعاً مع محافظ الحسكة، نور الدين عيسى، صرح عقبه في مؤتمر صحفي قائلًا: "بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارة المالية، تم رصد مبلغ 10 ملايين دولار لتطوير الخدمات الصحية في محافظة الحسكة، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمواطنين".

وكشف الوزير عن وصول دفعة من المساعدات والتجهيزات الطبية لدعم المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة، تضمنت:

14 جهازاً لغسيل الكلى

سيارتي إسعاف

عيادة متنقلة واحدة

سيارتين لخدمات طوارئ

من جانبه، وصف محافظ الحسكة، نور الدين عيسى، الزيارة بأنها تدشن "مرحلة جديدة" في العلاقة الإدارية، مشيراً إلى أنها تمثل أول زيارة وزارية رسمية تهدف فعلياً إلى بدء عملية دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن هيكلية مؤسسات الحكومة السورية.

وأضاف عيسى: "هذه هي الخطوة الأولى، وستتبعها خطوات عملية وملموسة أخرى في القريب العاجل، لتمكيننا من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة أكبر".

تأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ حكومية لإعادة تفعيل الدور المؤسساتي المركزي في مناطق شمال وشرق سوريا، والارتقاء بالواقع الخدمي الذي عانى من تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية.