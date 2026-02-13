180 إذاعة مرخّصة في إقليم كوردستان تزامناً مع اليوم العالمي للإذاعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدير عام المطبوعات والنشر والإعلام في إقليم كوردستان، شيروان عبد الله، أن عدد الإذاعات العاملة في الإقليم بشكلٍ رسمي مرخّص بلغ 180 إذاعة.

مشيراً في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن الجهات المعنية منحت عام 2026 رخصة عمل لإذاعة واحدة حتى الآن.

جاء ذلك، تزامناً مع اليوم العالمي للإذاعة، الذي أقرته منظمة "اليونسكو" عام 2011 ليصادف الثالث عشر من شباط من كل عام، وهو التاريخ الذي شهد انطلاق أول بث لإذاعة الأمم المتحدة عام 1946.

وللإذاعة الكوردية تاريخ حافل، بدأت محطاته الرسمية مع القسم الكوردي في إذاعة بغداد عام 1939، والتي كانت منصة لأشهر الفنانين الكورد آنذاك، تلتها إذاعة يريفان التي انطلقت من أرمينيا عام 1955 وشكلت مخزناً للفلكلور الكوردي وأوصلت صوت المغنين إلى عموم البيوت الكوردية.

وفي العام ذاته، انطلق القسم الكوردي في إذاعة القاهرة إبان عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث لعبت دوراً سياسياً بارزاً في تعريف العالم العربي بالقضية الكوردية، وصولاً إلى الحادي عشر من أيلول عام 1961، حيث انطلق بث إذاعة "صوت كوردستان" من منطقة بالكايتي بتوجيه من ملا مصطفى بارزاني.