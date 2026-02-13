كهرباء السليمانية: 93 بالمائة من المشتركين تتراوح قيمة فواتيرهم بين ألف إلى 100 ألف دينار

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لكهرباء السليمانية، اليوم الجمعة 13 شباط 2026، عن الإحصائيات الدقيقة لأجور استهلاك الكهرباء لشهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي.

مؤكدة أن الأغلبية الساحقة من المشتركين تقع تكاليف استهلاكهم ضمن المستويات المنخفضة والمتوسطة.

وكشفت المديرية في بيان لها، أنه استناداً إلى بيانات قسم مبيعات الطاقة في مديريتي توزيع كهرباء السليمانية (الشرق والغرب) -والتي تغطي مركز المدينة وضواحيها، وأقضية چوارتا، ماوەت، وقرداغ، إضافة إلى ناحية عربت- فقد تم إجراء تحليل لبيانات 362,745 مشتركاً.

وبحسب الإحصائية الخاصة بفترة الاستهلاك الممتدة من (20/12/2025 ولغاية 20/1/2026)، تبين أن 93% من مجموع المشتركين (في القطاعات المنزلي، التجاري، الحكومي، الصناعي، والزراعي)، تراوحت قيمة فواتيرهم ما بين 1,000 دينار و100,000 دينار عراقي فقط.

وفي جزء آخر من البيان، أشارت المديرية إلى القوائم التي تظهر مبالغ مرتفعة تبدأ من مليون دينار وتصل إلى مليار دينار.

موضحةً أن هذه الأرقام خاصة بمعامل الحديد والأسمنت الكبرى، والمشاريع الصناعية العملاقة، والمولات التجارية الضخمة، ولا علاقة لها بالاستهلاك المنزلي للمواطنين.

ودعت مديرية توزيع كهرباء السليمانية المواطنين الراغبين بتقديم أي استفسار أو ملاحظة بشأن فواتيرهم، إلى مراجعة مديرية توزيع السليمانية/ الشرق في حي "قالاو" يوم غد السبت للحصول على التوضيحات اللازمة.

كما حثت المواطنين على التسجيل في نظام (KYC)، ليتم إخطارهم بقيمة مبالغ الاستهلاك الشهري عبر هواتفهم المحمولة بشكل مباشر.