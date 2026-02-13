تظاهرة شعبية في قامشلو تثميناً لمواقف الرئيس بارزاني ودعمه لروج آفا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة قامشلو في روج آفا (غرب كوردستان) تظاهرة جماهيرية حاشدة شارك فيها ناشطون وشخصيات سياسية وجموع غفيرة من المواطنين، وذلك للإعراب عن شكرهم وتقديرهم للرئيس مسعود بارزاني وإقليم كوردستان على مواقفهم الداعمة لروج آفا، مطالبين في الوقت ذاته بتثبيت حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري المستقبلي.

ورفع المتظاهرون في شوارع قامشلو أعلام كوردستان وشعارات حملت عبارة "شكراً الرئيس مسعود بارزاني"، بمشاركة واسعة من الفعاليات المدنية والسياسية.

وفي تصريح لكوردستان 24، قال محمد عبدي، وهو كاتب وناشط وأحد منظمي التظاهرة: نظمنا هذه الفعالية كمجموعة من شباب المجتمع المدني ولدينا عدة رسائل هامة؛ أولها تقديم الشكر للرئيس بارزاني لدعمه المستمر للقضية الكوردية، كما نثمن دور مؤسسة بارزاني الخيرية التي قامت بإيصال المساعدات والاحتياجات اللازمة إلى روج آفا.

وأشاد عبدي بدور الكورد في المهجر لوقوفهم بروح قومية مع أهلهم، كما أعرب عن تقديره لدور مظلوم عبدي وجهوده الحكيمة في العمل على إيقاف الحرب.

وحول المطالب السياسية، أكد عبدي أن المتظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى مناطقهم وتثبيت الحقوق الكوردية ضمن الدستور، مشدداً على السعي لبناء سوريا لامركزية وديمقراطية.

من جانبه، قال الناشط شمدين نبي، أحد المشاركين في التظاهرة: جئنا لنشكر كل من وقف مع روج آفا، وفي مقدمتهم الرئيس بارزاني الذي نرسل له من هنا إلى أربيل كل التقدير والشكر، فنحن نطالب بحقوقنا المشروعة ومستعدون للتضحية بأرواحنا ودمائنا في سبيل هذه الأرض.