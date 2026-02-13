مظلوم عبدي يكشف تفاصيل اجتماعه بوزيري الخارجية الأميركي والسوري

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الجمعة 13 شباط 2026، عن تفاصيل اجتماعه مع وزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والسوري أسعد الشيباني، واصفاً الأجواء العامة للاجتماع بـ "الجيدة".

وأوضح عبدي في حديثٍ للصحفيين، أن المباحثات تناولت قضايا محورية شملت ملف إعادة الاندماج، ومصير الشعب الكوردي، والوضع الراهن في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة خارطة الطريق لمستقبل البلاد.

وبخصوص ملف انسحاب القوات الأميركية من سوريا، أشار القائد العام لـ"قسد" إلى أن هذا الملف كان أحد المحاور الرئيسية للنقاش، مؤكداً أن الجانب الأميركي أبدى "موقفاً إيجابياً" بهذا الصدد.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي في "روج آفا" (شمال شرق سوريا)، وتحديداً في مدينتي كوباني وقامشلو، أكد عبدي أن وقف إطلاق النار مستمر بشكل عام، رغم وجود بعض العقبات التي يجري العمل على حلها.

كما لفت إلى وجود رؤية إيجابية لدى الاتحاد الأوروبي لدعم المنطقة، مشيراً إلى السعي لتحويل هذه المواقف الإيجابية إلى نتائج عملية على الأرض.

وأشار عبدي إلى أن جدول أعمال زيارته إلى ميونخ حافل باللقاءات الدبلوماسية، ومن المقرر أن يعقد غداً سلسلة أخرى من الاجتماعات الهامة مع مسؤولين دوليين.

تأتي هذه التصريحات عقب القمة الثلاثية التي عُقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، والتي جمعت لأول مرة وفد "قسد" بوزيري خارجية واشنطن ودمشق لمناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بمستقبل المنطقة والأزمة السورية.