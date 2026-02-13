فؤاد حسين: المنطقة تترقب نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية وفشلها ينذر بمواجهة عسكرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد تحت عنوان "مسارات السلام: الدور المتنامي لدول الخليج في حل النزاعات"، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2026.

وضم الاجتماع، الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، نخبة من وزراء الخارجية والدفاع والخبراء الدوليين وممثلي كبريات الشركات العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الاجتماع ركز على مناقشة المسارات المستقبلية للدبلوماسية الخليجية وآليات التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تقييم فاعلية الأدوار الإقليمية في ظل التحولات المتسارعة التي تطرأ على النظام الدولي الراهن.

وفي مداخلة له خلال الاجتماع، قدم حسين عرضاً شاملاً لتطورات المشهد السياسي العراقي، مسلطاً الضوء على مسار العملية الانتخابية والاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وأكد حسين على "أهمية ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية" كركيزة أساسية لدعم المسار الديمقراطي في البلاد.

وعلى الصعيد الإقليمي، حذر وزير الخارجية من تداعيات الوضع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن المنطقة تترقب بحذر نتائج المسار التفاوضي بين الطرفين.

ونبّه وزير الخارجية إلى أن فشل هذه المفاوضات قد يفتح الباب أمام مخاطر تصعيد محتمل واندلاع مواجهة عسكرية مجدداً، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار لتجنيب المنطقة مزيداً من التوترات.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي العراقي ضمن إطار الحوارات الدولية الرامية لتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.