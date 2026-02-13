وزيرا الخارجية الأميركي والسوري يجتمعان بقائد "قسد" في ألمانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2026، بدأت اليوم الجمعة 13 شباط 2026، اجتماعات هامة ضمت القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لمناقشة قضايا حساسة تتعلق بمستقبل المنطقة والأزمة السورية.

تأتي هذه القمة الثلاثية المنعقدة في مدينة ميونخ الألمانية كواحدة من أبرز اللقاءات الدبلوماسية، حيث تجمع لأول مرة مسؤولين رفيعي المستوى من واشنطن ودمشق و"قسد" على طاولة مفاوضات واحدة.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب عبدي وروبيو والشيباني، إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، تتركز المحاور الرئيسية لهذا الاجتماع حول إيجاد آلية للحل السياسي للأزمة السورية، ومعالجة ملف أمن المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى بحث التنسيقات العسكرية والسياسية للمرحلة المقبلة.