الشرع يصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين نور الدين عيسى محافظاً للحسكة

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع المرسوم رقم (30) لعام 2026، القاضي بتعيين نور الدين أحمد عيسى محافظاً لمحافظة الحسكة.

مرسوم الشرع جاء في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني يناير 2026 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يهدف إلى دمج المؤسسات وتعزيز الاستقرار المحلي.

وفي أول يوم لمباشرة عمله، في السابع من شباط فبراير الجاري، كان المحافظ الجديد قد توجّه بخطاب مباشر إلى أبناء المحافظة، أكد فيه أن مهمته ستكون “لكل امرأة وطفل وعامل وفلاح يعيش على هذه الأرض”.

مشددا على أن “الخدمات وكرامة المواطن فوق أي اعتبار”.

وقال نور الدين عيسى أحمد، المعروف بلقب “أبو عمر خانيكا”، إن الأولوية في المرحلة القادمة هي “فرض الأمن والأمان والاستقرار”، محذرا من أي محاولات لإثارة الفتنة.

مؤكدا في الوقت نفسه على “حماية التنوع الذي يميز محافظة الحسكة”، ودعا جميع المكونات إلى التعاون والانخراط في بناء شراكة وطنية مسؤولة.

وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة وفد حكومي رفيع برئاسة قائد الأمن الداخلي، مروان العلي، إلى مبنى المحافظة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق دمج المؤسسات، والانتقال التدريجي نحو الإدارة المدنية الموحدة.

ويُعدّ تعيين نور الدين خطوة لافتة، فهو من أبرز الوجوه التي لعبت دورا محوريا في تأسيس الإدارة الذاتية عام 2014، وشغل سابقا منصب مسؤول العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية، كما ساهم في بناء جسور مع العشائر العربية في المنطقة.

ويُنظر إلى ترشيحه من قبل «قسد» وتعيينه بمرسوم رسمي من دمشق، كجزء من خارطة طريق جديدة لبناء الثقة، وفتح قنوات عملية للحكم المحلي التشاركي في شمال شرق سوريا.