11 قتيلاً بانهيار منجم ذهب في غينيا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أسفر انهيار في منجم ذهب غير مرخص في شرق غينيا هذا الأسبوع عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

وبحسب الصليب الأحمر، لقي رجل و10 نساء حتفهم في الانهيار الذي وقع الأربعاء قرب مدينة كوندياناكورو.

وقال أمارا ديالو، وهو ممثل محلي للصليب الأحمر، إن النساء كن يعملن في المنجم عندما وقع الانهيار، وانتشلت جثثهن بعد ساعات.

مضيفا أن شابا توفي متأثرا بإصابته الخميس، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضح مسؤول محلي أن الضحايا ذهبوا إلى الموقع "لغسل ومعالجة نفايات التعدين"، وهو نشاط شائع في مناطق تعدين الذهب.

وفي حين قال الصليب الأحمر إن جميع الضحايا من غينيا، أفاد رئيس بلدية كوندياناكورو باندجو هاوا كيتا بأن النساء جميعهن من بوركينا فاسو.

وغينيا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 15 مليون نسمة، غنية بالمعادن. ومع ذلك، يعيش حوالى 7,7 ملايين شخص في فقر، وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.