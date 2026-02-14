مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية استهدفت قارباً في الكاريبي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نفّذت الولايات المتحدة ضربة جديدة في منطقة البحر الكاريبي الجمعة استهدفت قاربا يشتبه بأنه يستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلن الجيش الأميركي، وذلك في إطار حملة مستمرة منذ ستة أشهر.

ومع هذه الضربة الجديدة التي أعلنتها القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على منصة إكس، تصبح حصيلة قتلى هذه الضربات 133 شخصا على الأقل منذ أيلول/سبتمبر.

ولم تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي دليل دامغ على تورط القوارب المستهدفة في أي عمليات تهريب، ما يثير جدلا على الصعيدين الأميركي والدولي بشأن شرعية العمليات.

وصنّف خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة هذه الضربات على أنها إعدامات خارج نطاق القضاء.