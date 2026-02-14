عزيز أحمد: 25 ألف مواطن سددوا أجور الكهرباء عبر نظام "إي-پسوولة" منذ انطلاقه

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، عن نجاح لافت في انطلاقة مشروع "إي-پسوولة" (E-bill) للدفع الإلكتروني، مؤكداً أن 25 ألف مواطن سددوا فواتير الكهرباء الخاصة بهم عبر المنصة منذ تدشينها من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأوضح عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن الإقبال على النظام الجديد شهد وتيرة متسارعة منذ إطلاقه في العاشر من شباط الجاري، حيث تم تسجيل تسديد 25 ألف وصل كهرباء عبر هذه الخدمة الرقمية.

وأشار أحمد إلى أن حكومة الإقليم، وفي إطار تشجيع المواطنين على التحول الرقمي، قررت منح خصم بنسبة 20% للمشتركين الذين يقومون بتسديد أجور الكهرباء عبر نظام "إي-پسوولة". وأضاف أن هذا النظام مخصص للدفع الإلكتروني للخدمات العامة، ويتم تنفيذه عبر المصارف المجازة رسمياً من قبل البنك المركزي العراقي.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد رعى يوم الثلاثاء، 10 شباط 2026، مراسم إطلاق مشروع "إي-پسوولة"، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ونخبة من المستثمرين ومدراء المصارف والمسؤولين.

من جانبه، أعرب مسرور بارزاني في تدوينة له عن اعتزازه بإطلاق المنصة، واصفاً إياها بـ "المنصة الرسمية لحكومة إقليم كوردستان لتسديد الفواتير". وأكد رئيس الحكومة أن المواطنين بات بمقدورهم الآن دفع أجور الكهرباء خلال ثوانٍ معدودة، وبطريقة آمنة وموثوقة دون أي تكاليف إضافية، واعداً بتوسيع نطاق خدمات "إي-پسوولة" لتشمل قطاعات أخرى في القريب العاجل.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية كابينة حكومة إقليم كوردستان التاسعة نحو الرقمنة الشاملة، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المواطنين.