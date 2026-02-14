تصريحات صادمة لنجم سان جيرمان بعد خسارة فريقه أمام رين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وجّه اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، رسائل قوية إلى زملائه بعد السقوط أمام مضيفه رين 1-3، الجمعة، في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وبهذه الخسارة توقف رصيد سان جيرمان عند 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، وأصبح مهدداً بخسارتها لصالح لانس الذي يلتقي مع باريس إف سي في الجولة ذاتها، السبت.

وفي تصريحات للصحفيين بعد المباراة، قال ديمبيلي، صاحب هدف باريس الوحيد أمام رين: "يجب أن نُظهر رغبة أكبر، علينا أن نلعب من أجل اسم باريس سان جيرمان حتى نتمكن من الفوز".

وأضاف: "إذا لعب كل واحد لنفسه فلن تسير الأمور بشكل جيد، ولن نحقق الألقاب التي نريدها، في الموسم الماضي وضعنا النادي، وشعار باريس سان جيرمان في المقام الأول، قبل التفكير في أنفسنا".

وأتم النجم المتوج بجائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم: "يجب أن نستعيد ذلك، خاصة في مثل هذه المباريات، يجب أن يكون باريس سان جيرمان أولاً، وليس الفرديات".

جدير بالذكر أن ديمبيلي (28 عاماً) شارك في 24 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفاً.