فرهاد أتروشي يبحث مع السفارة البريطانية التطورات السياسية وتعزيز التعاون الثنائي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل نائب رئيس مجلس النواب، فرهاد أمين الأتروشي، اليوم السبت في مكتبه الرسمي بمقر البرلمان، المستشارة السياسية في السفارة البريطانية لدى بغداد، بيث ويلسون. وتناول اللقاء استعراضاً شاملاً لأبرز المستجدات على الساحة الوطنية والدولية.

وفي مستهل الاجتماع، قدمت السيدة ويلسون تهانيها وتبريكاتها للأتروشي بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس مجلس النواب، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق في أداء مهامه التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس في بيان له اليوم السبت، أن الجانبين بحثا بشكل مستفيض التطورات المتسارعة على الساحة السياسية، بالإضافة إلى مناقشة الأحداث الجارية ومجمل الأوضاع العامة في البلاد. كما تطرق الاجتماع إلى حجم التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة وتأثيراتها المحتملة.

وفي ختام اللقاء، ناقش الطرفان السبل الكفيلة لتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة. وأكد الجانبان على ضرورة تمتين الروابط بين البلدين الصديقين بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وخدمة الأهداف المتبادلة على مختلف الأصعدة.