العراق يعلن تفاصيل ملف الإرهابيين المنقولين من سوريا وآليات تصنيفهم دولياً

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن تفاصيل إحصائية شاملة تتعلق بأعداد وجنسيات العناصر الإرهابية الذين تم نقلهم من الأراضي السورية إلى العراق، مؤكدة أن المعتقلين ينتمون إلى عشرات الدول العربية والأجنبية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد لعيبي، أن العدد الإجمالي للسجناء الإرهابيين المودعين لدى الوزارة بلغ 5703 نزلاء، ينتمون إلى 61 دولة حول العالم. وتتوزع هذه الأعداد بواقع 4253 نزيلاً من بلدان عربية، و983 نزيلاً من دول أجنبية، فيما بلغ عدد العراقيين بينهم 467 نزيلاً، والسوريين 3543 نزيلاً.

وحول قائمة الدول الأكثر تصديراً لهذه العناصر، أشار لعيبي إلى أن تونس تصدرت القائمة بـ 234 إرهابياً، تليها المغرب بـ 187، ثم تركيا بـ 181، فتركمانستان بـ 165، وروسيا بـ 130، بالإضافة إلى 116 نزيلاً من جمهورية مصر العربية.

وعلى صعيد الإجراءات المتبعة داخل السجون، أكدت الوزارة الانتهاء من تأهيل القاعات في سجن الكرخ المركزي، حيث تم تصنيف الإرهابيين بناءً على قاعدة بيانات دقيقة زوّد بها التحالف الدولي الجانب العراقي، بمشاركة دول (كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند، أستراليا، بلجيكا، جورجيا، والدنمارك).

أما عن آلية الاستلام، فقد بين المتحدث أن مجلس الأمن الوطني العراقي وبناءً على طلب من التحالف الدولي، أقر تسلم إرهابيي "داعش" عبر جهاز مكافحة الإرهاب، حيث تتم عملية النقل من خلال قاعة الشهيد محمد علاء الجوية ومنفذ ربيعة الحدودي، بإشراف مباشر من العمليات المشتركة.

وفيما يخص المتابعة القانونية، كشفت الوزارة عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة وكيل استخبارات الداخلية وعضوية جهازي المخابرات والأمن الوطني لمتابعة هذا الملف، مع وجود لجان قضائية متخصصة تتولى مسؤولية إصدار الأحكام بحق هؤلاء المطلوبين.

واختتم لعيبي تصريحه بالإشارة إلى أن دور وزارة العدل يتمثل حالياً كـ "جهة إيداع"، لافتاً إلى إمكانية إبرام مذكرات تعاون دولية مستقبلاً بعد صدور الأحكام القضائية، وذلك عبر القيادات العليا وبما يضمن مبدأ "المعاملة بالمثل" ويحقق المصلحة الوطنية العليا للعراق.